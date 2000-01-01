28.12 21:21 MIGnews.com

Сионистский лагерь организовал праздник в честь Нового года

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Праздник состоялся в пабе "Билли Джин" на бульваре Ротшильда в Тель-Авие. Помещение паба, украшенное по новогоднему гирляндами и елочными игрушками, было переполнено. А на почетном месте стояла Ханукия. Один праздник не мешает другому...Гостей приветствовали депутаты и лидеры Сионистского лагеря. Депутат Ксения Светлова, усилиями который был организован праздничный вечер: "Мы собрались здесь все вместе, чтобы отпраздновать праздник и поздравить всех с наступающим Новым годом. Хочу отметить, что партия Сионистский лагерь - единственная в этом году, которая официально празднует Новый год. Я рада, что к нам пришло столько гостей, чтобы вместе с нами отметить этот замечательный праздник".Лидер партии Сионистский лагерь, председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог в начале вечера зажег ханукальную свечу и сказал: "Сегодня мы зажигаем ханукальные свечи, празднуем светлый праздник Ханука. Праздник света и победы в борьбе с более сильным противником, в борьбе против всех шансов за то, что во что мы верим. И сегодня же хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы должны уважать друг друга, и радоваться тому, что новые израильтяне, приезжающие из разных страны, обогащают нашу страну, принося, в том числе и новые для нас праздники. Мы должны уметь больше думать и заботиться друг о друге".Сопредседатель Сионистского лагеря, лидер партии Ха-Тнуа, Ципи Ливни: "Сперва в Израиле не очень понимали, что это за праздник такой....Израиль любит и приглашает репатриантов. Но как только люди сходят по трап самолета, оказывается, что праздники некоторые надо оставить дома, да и жениться можно лишь в раввинате. Да и вообще, равенство - не всегда настоящее равенство...Но все меняется. И я рада, что мы вместе празднуем наступающий Новый год. Взаимоуважение, - это то слово, которого часто не хватает нам в израильском обществе. С наступающим Новым годом!"