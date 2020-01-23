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`Несчастный случай` и ее лидер Алексей Кортнев в Израиле | Фото:28.11 07:59   MIGnews.com

"Несчастный случай" и ее лидер Алексей Кортнев в Израиле

Группа «Несчастный случай» во главе с Алексеем Кортневым уже больше трех десятков лет имеют репутацию музыкальных интеллектуалов. Этот коллектив никогда не обманывает ожидания публики, превращая каждую песню в спектакль, каждый концерт — в зажигательное шоу, а каждый проект – в открытие новых сторон своего таланта.

В 1994 году в МГУ собрался театральный кружок, где случайным образом повстречались Алексей Кортнев и Валдис Пельш. После совершенно неслучайной победы в студенческом конкурсе появился «Несчастный Случай», немедленно завоевавший популярность среди студентов не только Московского университета, но и остальных столичных учебных заведений. У группы сразу сложился самобытный стиль — кабаре-рок, слегка философский и подчеркнуто ироничный. Каждое появление на сцене этих парней в пижонских костюмах буквально поднимает зал на ноги.

Свой дебютный альбом музыканты окрестили анаграммическим названием «Троды Плудов» — эти песни публика до сих пор требует на концертах. За годы работы ребята стали не просто звездами российской сцены, но и прослыли самыми интеллигентными остроумцами.

Историю «Несчастного случая» создают Алексей Кортнев, Павел Мордюков, Сергей Чекрыжов, Дмитрий Чувелёв, Роман Мамаев, Павел Тимофеев. На счету группы 10 студийных альбомов, 21 клип и множество наград, в том числе 4 «Золотых граммофона». А сотрудничество с «Квартетом И», участие в спектаклях и фильмах «День радио» и «День выборов» сделало «Несчастный случай» поистине всенародными любимцами.

Коллектив, без сомнения, является одним из самых плодовитых по части параллельных концертной деятельности форматов: радио- и телепроекты, театральные постановки, мюзиклы, озвучка мультипликационных персонажей. В спектакле «В городе Лжедмитрове», истории о жизни в полном аномалий и странностей наукограде, «Несчастный случай» и его музыканты – полноправные герои фантасмагорического действа.

Несмотря на невероятно плотный график, группа находит время радовать своих фанатов традиционно живыми концертами. Обаятельные, нетривиальные, зажигательные – все это про них. Каждое шоу «Несчастного случая» — большой сюрприз даже для давних поклонников.

Грядущий концерт — не исключение. Появление на сцене группы «Несчастный случай» и ее лидера Алексея Кортнева — это немедленный контакт с аудиторией, а главное – это всегда умно, интеллигентно и весело. Поистине счастливый случай для любого зрителя.

Концерт состоится в четверг 23.01.20, в 21:00 в зале "Ридинг-3".

Билеты по ссылке.

Дополнительная информация по ссылке.

Информация предоставлена продюсерской компанией Bard PRoductions:

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