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Шнуров о роспуске группы: Все обрадовались 28.10 13:51   MIGnews.com

Шнуров о роспуске группы: Все обрадовались

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров сообщил, что не чувствует груза ответственности по поводу роспуска группы. Наоборот, участники коллектива, по его словам, обрадовались "выходу на пенсию", пишут СМИ.

Музыкант отметил, что, возможно, когда-то и задумается над новым проектом. "Я не знаю, это же в планах, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", - сообщил Шнур.

В мае Сергей заявлял, что группа прекратит свое существование после масштабного тура по российским городам.


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