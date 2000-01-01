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«Машина времени » - новый смысл старых песен | Фото:28.10 13:07   MIGnews.com

«Машина времени » - новый смысл старых песен

Кончились праздники и каникулы. Мы возвращаемся к обычной жизни, и не только мы – но и актеры, театры, музыканты, люди искусства. Группа «Машина времени» после перерыва продолжает свой юбилейный тур - самый амбициозный проект в 50-летней истории группы. 50 лет рок-группе - это звучит величественно и в то же время невероятно. Но это правда. Старт после отпуска дан в «прибалтийском витке» юбилейных концертов в Таллинне (Таллинн занимает особое место в истории группы, потому что именно здесь в 1976 году прошел первый публичный концерт группы, который они дали за пределами Москвы), а в Израиль «Машина времени» приезжает на юбилейный концерт 23 ноября в Тель-Авиве прямиком после двух концертов в Санкт-Петербурге.

Как каждый виток времени придает новый смысл происходящему: так с годами песни «Машины времени» приобретают новый смысл, не теряя того, что было сказано прежним поколениям поклонников и слушателей, вспоминающих те песни. Вспоминаются и восьмидесятые, когда команда давала по двести концертов в год. Или конец девяностых с кругосветным туром в честь тридцатилетия... Сейчас идет кое-что еще более грандиозное. С концертами не только по всей России, странам бывшего СССР и Западной Европе - но с выступлениями на пяти континентах. График тура по-прежнему подбивается, но уже понятно, что поездка растянется до 2021 года.

Недавно вышла в свет книга журналиста Михаила Маргулиса «Машина Времени. Полвека в движении. Настоящая история главной рок-группы страны» - единственная биография группы «Машина Времени», созданная при участии самой группы (кстати, тираж у книги относительно небольшой - 3000 экземпляров, так что скоро издание рискует стать букинистической редкостью). Часы разговоров, воспоминаний, обсуждений и восстановленная история ожили в юбилейный год. Эта же история оживает на каждом концерте юбилейного тура «Машины времени», хотя группа исполняет на концертах только те песни, от которых сама получает удовольствие и не зацикливается на прошлом, а тысячи слушателей подпевают, вспоминают прошлое, задумываются о переменах.

«Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые. Ну, в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи», – говорит Андрей Макаревич. Эта группа, кажется, неподвластна времени. «Она все еще жива, активна, растет и развивается! От нее невозможно устать, она не может надоесть», – уверяет Макаревич.

Основной состав «Машины времени» - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов не разлучаются уже сорок лет. Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал). Со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 1970-х до конца 2010-х.

23 ноября 2019 года - единственный в рамках юбилейного тура концерт «Машины Времени» в Израиле

Тель-Авив, дворец спорта «МенораМивтахим», начало концерта в 21:00
Заказ билетов: касса «eventim»: *9066, по ссылке или в кассе «Biletru» *4997.

Страница мероприятия в Facebook.

Фотографии предоставлены организатором гастролей – компанией BARDPRoductions.


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