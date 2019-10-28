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Найденное на кухне творение Чимабуэ продали за €24 млн 28.10 22:36   MIGnews.com

Найденное на кухне творение Чимабуэ продали за €24 млн

Картину, которая оказалась потерянным шедевром флорентийского художника Чимабуэ и была случайно обнаружена на кухне пожилой женщины в городе Компьен, продали на аукционе за 24 миллиона евро.

Произведение искусства висело на кухне пожилой француженки, которая решила оценить ее, считая, что это старинная икона небольшой ценности, пишет TheLocal.

Ожидалось, что картина будет стоить до 6 млн евро. Но в итоге на аукционе 27 октября победила заявка анонимного покупателя из северной Франции, оценившего произведение в четыре раза дороже.

Аукционный дом Acteon заявил, что уплаченная сумма стала новым мировым рекордом для средневековой картины, проданной на аукционе.

Экспертиза с использованием инфракрасного излучения доказала, что это произведение похоже на другие работы Чимабуэ.


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