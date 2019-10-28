28.10 22:36 MIGnews.com
Найденное на кухне творение Чимабуэ продали за €24 млн
Картину, которая оказалась потерянным шедевром флорентийского художника Чимабуэ и была случайно обнаружена на кухне пожилой женщины в городе Компьен, продали на аукционе за 24 миллиона евро.
Произведение искусства висело на кухне пожилой француженки, которая решила оценить ее, считая, что это старинная икона небольшой ценности, пишет TheLocal
.
Ожидалось, что картина будет стоить до 6 млн евро. Но в итоге на аукционе 27 октября победила заявка анонимного покупателя из северной Франции, оценившего произведение в четыре раза дороже.
Аукционный дом Acteon заявил, что уплаченная сумма стала новым мировым рекордом для средневековой картины, проданной на аукционе.
Экспертиза с использованием инфракрасного излучения доказала, что это произведение похоже на другие работы Чимабуэ.
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