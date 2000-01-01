28.09 14:40 MIGnews.com

Умер в больнице: названа причина смерти Захарова

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Причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова является повторное воспаление легких.Такую информацию предоставили в московском театре "Ленком", где он был художественным руководителем.Утверждается, что Захаров скончался в больнице. ких, сообщили в «Ленкоме». Худрук умер в больнице. Как сообщалось ранее, 20 августа режиссера госпитализировали первый раз с двусторонним воспалением легких.Он прошел курс лечения, после чего 9 сентября был выписан из медицинского учреждения. Незадолго до смерти Захаров попал в больницу во второй раз.Театр обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой согласовать захоронение на закрытом Новодевичьем кладбище.