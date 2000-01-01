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Стало известно, где похоронят Марка Захарова | Фото:28.09 13:55   MIGnews.com

Стало известно, где похоронят Марка Захарова

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Такую информацию информационному агентству "Интерфакс" предоставил источник из окружения народного артиста СССР.

"Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято", – подчеркнул он.

В свою очередь, "РИА Новости" со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщает, что Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище.


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