28.09 13:55 MIGnews.com
Стало известно, где похоронят Марка Захарова
Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Такую информацию информационному агентству "Интерфакс
" предоставил источник из окружения народного артиста СССР.
"Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято", – подчеркнул он.
В свою очередь, "РИА Новости" со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщает, что Захарова могут похоронить на Троекуровском кладбище.
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