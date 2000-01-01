Хазанов о смерти Захарова: верил, что он выберется
Российский артист Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о смерти художественного руководителя московского театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.
В комментарии изданию "Подъем" он рассказал, что он прожил феноменальную жизнь.
"У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется. Я считаю, что он прожил феноменально талантливую яркую жизнь, подарил огромное количество актёров и актрис миру", – отметил он.
По словам Хазанова, если считать, что рождение человека на земле – это подарок ему от Бога, то "прожитая жизнь – это подарок человека Богу".
"Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память", – резюмировал он.