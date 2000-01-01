28.09 13:17 MIGnews.com

Хазанов о смерти Захарова: верил, что он выберется

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Российский артист Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о смерти художественного руководителя московского театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.В комментарии изданию "Подъем" он рассказал, что он прожил феноменальную жизнь."У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется. Я считаю, что он прожил феноменально талантливую яркую жизнь, подарил огромное количество актёров и актрис миру", – отметил он.По словам Хазанова, если считать, что рождение человека на земле – это подарок ему от Бога, то "прожитая жизнь – это подарок человека Богу"."Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память", – резюмировал он.