Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Хазанов о смерти Захарова: верил, что он выберется! | Фото:28.09 13:17   MIGnews.com

Хазанов о смерти Захарова: верил, что он выберется

Российский артист Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о смерти художественного руководителя московского театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.

В комментарии изданию "Подъем" он рассказал, что он прожил феноменальную жизнь.

"У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется. Я считаю, что он прожил феноменально талантливую яркую жизнь, подарил огромное количество актёров и актрис миру", – отметил он.

По словам Хазанова, если считать, что рождение человека на земле – это подарок ему от Бога, то "прожитая жизнь – это подарок человека Богу".
"Захаров сделал прекрасный подарок. Светлая память", – резюмировал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
Десятки палестинцев прорвались через забор безопасности
12:44
Умер знаменитый режиссер Марк Захаров
12:39
Шальной минометный снаряд прилетел в Израиль из Египта
12:20
Волочкова нечаянно "похоронила" Заворотнюк
12:05
Постпред РФ: с Израилем не хотят садиться за один стол
11:39
Трамп-Израилю: не готов к войне с Ираном
11:18
Ликуд и Кахоль Лаван снова не договорились
10:38
В пустыне Египта пропал израильский турист
10:20
В Израиле подорожает бензин: названа дата
10:04
Марафон на чемпионате мира в Дохе: израильтянка провалилась
09:45
Южная Корея: 9 раненых из-за взрыва на нефтяном танкере
09:28
В Газе заявили об одном убитом в ходе протестов
08:50
В Афганистане прогремел взрыв в день выборов президента
08:32
Алжир озабочен проблемой палестинцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus