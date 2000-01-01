Умер знаменитый режиссер Марк Захаров

В субботу, 28 сентября, умер художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров.
Об этом в комментарии агентству новостей ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер, уточнив, что режиссера не стало в Москве в возрасте 85 лет.
"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", – сказал он.
Информация по поводу похорон будет объявлена позже. Уточняется, что 20 августа Захаров был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, а 9 сентября его выписали.
Марк Захаров был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола в 1973 году. За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом" и другие.
Знаменитый режиссер родился 13 октября 1933 года в Москве. Он был героем Труда РФ, народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР и трех Государственных премий России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев".
В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал актером Пермского драматического театра. Режиссурой начал заниматься в 1956 году в самодеятельном студенческом коллективе Пермского университета.
В 1959 году вернулся вместе с супругой в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, из которого перешел в Московский театр миниатюр (ныне "Эрмитаж").
В 1970-е и 1980-е годы активно снимал кино. В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Союза театральных деятелей СССР.