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Селин Дион показала новый клип, где снялась без косметики | Фото:28.09 15:39   MIGnews.com

Селин Дион показала новый клип, где снялась без косметики

Известная канадская поп-дива, победительница Евровидения-1988 Селин Дион презентовала клип на свою песню Imperfections.

Соответствующее видео, режиссером которого выступил Габриэль Углу-Дюмон, опубликовано на видеохостинге Youtube.

Новый трек, премьера которого состоялась в четверг, 26 сентября, войдет в 12-й студийный альбом под названием Courage, выход которого запланирован на 15 ноября.



В новом черно-белом клипе 51-летняя певица снялась совершенно без косметики. Она также предстала в стильных дизайнерских нарядах.


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