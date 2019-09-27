28.09 12:20 MIGnews.com

Волочкова нечаянно "похоронила" Заворотнюк

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова уже "похоронила" известную актрису Анастасию Заворотнюк, у которая сейчас лежит в закрытой московской клинике с диагнозом – рак.Соответствующий пост она разместила в социальной сети Instagram, призвав молиться о душе умирающей звезды сериала "Моя прекрасная няня"."Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении! Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться... Без слов...", – написала Волочкова, несмотря на то, что "о душе" принято молиться уже после смерти.Свои слова Волочкова сопроводила видео программы. И здесь скандальная балерина не упустила возможности похвастаться своими талантами, которые "недооценивают" ее подписчики."Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю. И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя руки" – заявила она.