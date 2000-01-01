28.09 14:56 MIGnews.com

Киргизы могут отказаться от кириллицы из-за Малахова

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Известный российский телеведущий Андрей Малахов спровоцировал дипломатический скандал между Киргизстаном и Российской Федерацией.Об этом сообщает российское издание Lenta.ru.Дело в том, что в передаче Малахова "Прямой эфир", которая была озаглавлена "Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?", ведущий допустил, что 23-летний таксист родом из Киргизии Исламбек Акбаров мог умышленно устроить ДТП, в котором погиб сын миллиардера, 25-летний Александр Маругов, якобы по причине острой нужды в деньгах.После выхода передачи в эфир, МИД Киргизии в пятницу, 27 сентября, вызвал представителя РФ для объяснений. Киргизская сторона назвала слова Малахова некорректными, выразив обеспокоенность этими высказываниями в контексте "стратегического партнерства" стран.В свою очередь посольство Российской Федерации в Киргизстане также осудило поведение ведущего.Сам же Малахов искренне удивился, что его личное мнение могло спровоцировать дипломатический скандал. Он уточнил, что ставил своей целью в рамках ток-шоу утешить матерь погибшего и выяснить настоящие причины произошедшего.Но на этом скандал не закончился. Эксперта Института общественной политики Киргизстана Марс Сариев сообщил, что республика может и вовсе отказаться от использования кириллицы на фоне развернувшегося скандала."Один наш депутат предлагал перейти на латиницу, поскольку мы единственная тюркская страна в Центральной Азии, пользующаяся кириллицей. Шли дебаты. И тут — Малахов с речью совершенно шовинистической", — заявил Сариев, подчеркнув, что "предвзятое, грубое" заявление дало второе дыхание обсуждению.По словам политолога, большинство граждан Киргизии не хотят отказываться от кириллицы, но конфликт может полностью изменить расстановку, ведь этот тип письменности ассоциируется с РФ.Эксперт отметил, что российское шоу весьма бурно обсуждают в стране, а некоторые граждане восприняли предположения Малахова как национальное оскорбление.