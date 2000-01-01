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2 фильма израильтян номинированы на `Эмми` | Фото: ITU Pictures/Flickr28.07 18:48   MIGnews.com

2 фильма израильтян номинированы на "Эмми"

Два снятых израильтянами фильма стали участниками борьбы за новостную и документальную премии "Эмми" - подкатегория главной американской теленаграды - в этом году, 39-я церемония награждения которой состоится 1 октября.

Как сообщает "Гаарец", полный список номинантов Национальная академия телеискусств и наук опубликовала 26 июля.

Первая лента – снятый Майей Зинштейнс в рамках телепрограммы PBS "Независимая линза" фильм "Навсегда чисты", который попал в номинацию "документальная лента о политике или правительствах". В центре картины – история футбольного клуба "Бейтар Иерусалим", в том числе и возмущение болельщиков из-за покупки двух чеченских игроков – мусульман Джабраила Кадиева и Заура Садаева.

В 2016 году лента открывала Иерусалимском и многих других кинофестивалях, собрав щедрый урожай наград.

Второй номинант – "Встречайте Принцессу Шоу" оказался в номинации документалок о культуре и искусстве. Ее режиссер Идо Хаара посвятил свою ленту истории американской чернокожей певицы Саманты Монтгомери, которую в свое время открыл израильский исполнитель Офир Кутиэль. Фанатам они известным под сценическими псевдонимами – Princess Shaw и Kutiman соответственно. Фильм показывали в израильских и американских кинотеатрах.

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию обоих фильмов.


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