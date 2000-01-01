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В Каннах вручили Золотую пальмовую ветвь | Фото: Википедия29.05 03:20   MIGnews.com

В Каннах вручили Золотую пальмовую ветвь

Главный приз Каннского кинофестиваля – "Золотая пальмовая ветвь" – достался шведскому режиссеру Рубену Остлунду за фильм "Квадрат", который обошел 18 других соперников.

В центре ленты – Кристиан, куратор музея, у которого кто-то ворует телефон и бумажник. Он выслеживает свой собственный телефон через приложение и отправляется в один из бедных районов Стокгольма в попытке вернуть свою собственность.

Кроме того, были вручены награды за лучшую режиссуру (София Коппола, "Роковое покушение"), лучший сценарий (Линн Рэмси, "Тебя никогда здесь не было" разделила награду с Йоргосом Лантимисом и Эфтимисом Филиппу, "Убийство священного оленя"), лучшие мужскую (Хоакин Феникс, "Тебя здесь никогда не было") и женскую роли (Диана Крюгер, "На пределе").

Приз симпатий жюри достался российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм "Нелюбовь".

Жюри фестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.
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