29.04 06:26 MIGnews.com

Музей Этьена Терруса оказался собранием подделок

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Французский музей, посвященный творчеству художника-импрессиониста Этьена Терруса, обнаружил, что большая часть полотен, которые находятся в коллекции и которые они считали принадлежащими его кисти - подделки.Музей Терруса в городе Эльн на юге Франции пришел к выводу, что 82 картины этого художника-импрессиониста, которые считались подлинниками, были написаны не им.Картины, составляющие более половины коллекции музея, признаны фальшивками. Средняя цена полотна составляла около 160 тысяч евро. Сотрудники музея ничего не подозревали до тех пор, пока известный искусствовед не обратился к ним за разъяснениями.Городской совет Эльна приобретал полотна этого местного художника, наряду с его рисунками и акварелями, на протяжении 20 лет.Музей собрал экспертную комиссию, в состав которой вошли представители многих дисциплин. Они тщательно изучили коллекцию музея и пришли к выводу, что 82 полотна не принадлежат руке художника, который родился и работал в городке Эльн близ Перпиньяна.Мэр городка Ив Барньол в беседе с журналистами назвал ситуацию катастрофической и извинился перед всеми посетителями музея, которые, скорее всего, сейчас чувствуют себя обманутыми, передает Би Би Си.