29.04 05:20 MIGnews.com

Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании неандертальцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Учёные из японского Университета Кэйо сделали новое предположение о причине вымирания неандертальцев. Сравнив модели мозга неандертальца и первых представителей Homo sapiens, исследователи пришли к выводу, что у неандертальцев был хуже развит мозжечок.Из-за такого отставания они значительно уступали нашим предкам в умении координировать движения и изучать окружающий мир. Не сумев адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, они вымерли, полагают японские специалисты.К таким выводам учёные пришли, сравнив строение мозга неандертальцев и кроманьонцев. Японские палеоантропологи изучили фрагменты черепов двух древних предшественников современного человека и на основе полученных данных создали слепки мозговых коробок. В них они "поместили" виртуальную усреднённую модель мозга современного человека, построенную на базе результатов МРТ-сканирования. В эксперименте приняли участие более тысячи добровольцев.Изучив с помощью компьютерного анализа соответствующие деформации виртуальных моделей, учёные смогли выявить различия областей головного мозга у кроманьонцев и неандертальцев. У ранних представителей Homo sapiens объём мозжечка оказался значительно больше, чем у неандертальцев, передает RT.