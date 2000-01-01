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29.04 05:20   MIGnews.com

Ученые выдвинули новую гипотезу о вымирании неандертальцев

Учёные из японского Университета Кэйо сделали новое предположение о причине вымирания неандертальцев. Сравнив модели мозга неандертальца и первых представителей Homo sapiens, исследователи пришли к выводу, что у неандертальцев был хуже развит мозжечок.

Из-за такого отставания они значительно уступали нашим предкам в умении координировать движения и изучать окружающий мир. Не сумев адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды, они вымерли, полагают японские специалисты.

К таким выводам учёные пришли, сравнив строение мозга неандертальцев и кроманьонцев. Японские палеоантропологи изучили фрагменты черепов двух древних предшественников современного человека и на основе полученных данных создали слепки мозговых коробок. В них они "поместили" виртуальную усреднённую модель мозга современного человека, построенную на базе результатов МРТ-сканирования. В эксперименте приняли участие более тысячи добровольцев.

Изучив с помощью компьютерного анализа соответствующие деформации виртуальных моделей, учёные смогли выявить различия областей головного мозга у кроманьонцев и неандертальцев. У ранних представителей Homo sapiens объём мозжечка оказался значительно больше, чем у неандертальцев, передает RT.
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