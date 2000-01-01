28.04 20:53 MIGnews.com

В Гиватаиме умер поэт-фронтовик Ион Деген

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В возрасте 91 года умер писатель, ветеран Великой Отечественной войны, дважды герой Советского Союза Ион Деген. Поэт-фронтовик, автор известного стиха "Мой товарищ, в смертельной агонии" ушел из жизни в Гиватаиме.О его смерти сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.Эту информацию подтверждает ТАСС, ссылаясь на председателя израильского Союза ветеранов Второй мировой войны Авраама Гринзайда."Мне самому только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер, он очень болел", – заявил он.Родился Ион Деген в 1925 году в Могилев-Подольский и с началом войны в 16-летнем возрасте добровольно ушел служить в Красную армию. На фронте он был четырежды ранен, и, уничтожив 12 вражеских танков и шесть самоходных орудий, был признан танковым асом.В Израиль он репатриировался в 1977 году. В качестве постоянного консультанта участвовал в клубе инвалидов Армии обороны Израиля "Бейт Алохем". Являлся единственный советский танкист, зачисленный в Общество израильских танкистов, отмеченных за героизм.