28.03 14:45 MIGnews.com

Скончался второй израильтянин, попавший в ДТП в Бухаресте

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МИД Израиля сообщил, что в Бухаресте скончался второй израильский студент, попавший в аварию в Бухаресте.Второй погибший - Ахмад Дамаша из Кфар Кана. Ранее сообщалось о том, что от полученных в результате аварии ранений скончался Мухаммед Джибриль из Лода.Автомобиль с пятью израильскими арабами, изучавшими медицину в Румынии, попал в ДТП в Бухаресте. Еще трое студентов, находившихся в автомобиле, находятся в румынских больницах.