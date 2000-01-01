Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












28.03 14:45   MIGnews.com

Скончался второй израильтянин, попавший в ДТП в Бухаресте

МИД Израиля сообщил, что в Бухаресте скончался второй израильский студент, попавший в аварию в Бухаресте.

Второй погибший - Ахмад Дамаша из Кфар Кана. Ранее сообщалось о том, что от полученных в результате аварии ранений скончался Мухаммед Джибриль из Лода.

Автомобиль с пятью израильскими арабами, изучавшими медицину в Румынии, попал в ДТП в Бухаресте. Еще трое студентов, находившихся в автомобиле, находятся в румынских больницах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:44
В Москве ищут убийц главы строительного управления МВД РФ
14:37
Трамп и Клинтон спорят из-за России
14:15
Количество “Железных Куполов” морского базирования удвоят
13:29
В Бухаресте разбилась машина с израильтянами, один погиб
13:20
Pet Shop Boys приедет на тель-авивский гей-парад
13:02
Массовые беспорядки в Париже  
12:53
Тело Ким Чен Нама все еще находится в Малайзии
12:29
Из Бен-Гурион на Кипр за 80 шекелей
12:21
Израильтянина обвиненного в убийстве матери оправдали
12:01
Рабочие Хайфа Химикалим перекрыли перекресток Азриэли  
11:28
Министр транспорта порвал связи с "Ор Ярок"
11:21
Выживший очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
11:04
Стрельба в Умм эль-Фахм, среди жертв - случайно раненый врач
10:55
Совместные учения Израиля, США, ОАЭ и Италии в Греции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus