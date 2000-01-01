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flickr 28.03 13:20   MIGnews.com

Pet Shop Boys приедет на тель-авивский гей-парад

Легендарный британский синтипоп-дуэт Pet Shop Boys приедет в Израиль, чтобы выступить в парке Яркон 10 июня в рамках гей-парада Тель-Авива.

В рамках своего мирового турне динамичный дуэт Нила Теннанта и Криса Лоу исполнит песни из их знаменитого нового альбома Super, а также классические хиты, такие как "West End Girls", "It's a sin", "Always on My Mind", и "Heart".

Как сообщает журнал Electronic Beats, 12 студийных альбомов, созданных с момента создания Pet Shop Boys в 1981 году, остаются культовым проектом тяжелой поп-музыки, которая с гордостью бросает вызов и носит политический характер.

За последние 25 лет Pet Shop Boys завоевали репутацию новаторов современного шоу живой музыки. На сцене дуэт часто одевается в футуристические, негабаритные наряды.

Теннант и Лоу также являются иконами в гей-сообществе, выступившие с таким треком в 1990-е годы, как "Быть скучным", в котором поднят вопрос современной эпидемии СПИДа.

Pet Shop Boys сотрудничали с Дасти Спрингфилдом, Дэвидом Боуи, Лизой Минелли и Мадонной.

Первые 2000 билетов на шоу будут продаваться по специальной цене NIS 199. После этого цена билетов будет от 250 до 250 шекелей.
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