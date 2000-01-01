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`Оскар` побил антирекорд зрителей | Фото: Disney | ABC Television Group/Flickr28.02 23:41   MIGnews.com

"Оскар" побил антирекорд по зрителям

89-я церемония вручения кинопремии "Оскар" собрала у телеэкранов наименьшее число зрителей с 2008 года. В ночь на 27 февраля ее смотрели лишь 32,9 млн телезрителей, что стало наихудшим показателем за девять лет.

В этом году количество телезрителей снизилось на 4% по сравнению с прошлогодней церемонией, которая собрала аудиторию в 34,4 млн человек. В 2000 году ее смотрели 46,5 млн человек, в 2004 - 43,6 млн, в 2006 - 38,6 млн, в 2008 - 31,8 млн, сообщает Reuters со ссылкой на американскую исследовательскую компания Nielsen.

Несмотря на это, кинопремия все еще остается самым просматриваемым неспортивным мероприятием на американском телевидении.
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