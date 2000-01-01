Назван виновник путаницы на награждении "Оскаров"

В аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers, которая с 1934 года отвечает за подсчет голосов членов Американской киноакадемии, по результатам которого определяются обладатели кинопремии "Оскар", определили, кто же вызвал путаницу во время вручения награды за лучший фильм.
Руководитель американского подразделения PwC Тим Райан признал, что виной произошедшему человеческий фактор и уже найден сотрудник, который дал вручавшим статуэтку Уоррену Битти и Фэй Данауэй конверты с неверным названием победителя.
"В конце дня мы совершили ошибку, вызванную человеческим фактором. Мы ошиблись. Произошедшее случилось по вине нашего сотрудника на левой стороне сцены Брайана Каллинана. Он дал Уоррену Битти не тот конверт. Как только мы поняли, что произошло, то сразу же сообщили соответствующие стороны и исправили ошибку", - заявил Райан.
Он извинился перед членами съемочной группы ленты "Ла-Ла Ленд", которые успели произнести речи до того, как оплошность была исправлена.
"Было немного хаотично, и прошло некоторое время прежде, чем мы попали на сцену и сообщили людям об ошибке. К сожалению, прошло достаточно времени, и уже были произнесены две с половиной благодарственных речей", - сетует глава PwC.