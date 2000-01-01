Скончался экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович
В Белоруссии в возрасте 64 лет скончался бывший бас-гитарист и солист знаменитого ансамбля "Верасы" Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Instagram.
"Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом", – написала она.
В последний год своей жизни артист тяжело болел.
В составе этого ансамбля народный артист Белоруссии выступал вместе со своей супругой Ядвигой Поплавской. Позже, уйдя из коллектива, они работали в Государственном оркестре Белоруссии под управлением Михаила Финберга. Затем был создан дуэт "Счастливый случай".
В 1988 г. вместе с женой артист организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло много молодых белорусских исполнителей — Александр Солодуха, группа "Ляпис Трубецкой", Никита Фоминых и др.