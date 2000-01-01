28.01 17:24 MIGnews.com

Скончался экс-солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович

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В Белоруссии в возрасте 64 лет скончался бывший бас-гитарист и солист знаменитого ансамбля "Верасы" Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Instagram."Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом", – написала она.В последний год своей жизни артист тяжело болел.В составе этого ансамбля народный артист Белоруссии выступал вместе со своей супругой Ядвигой Поплавской. Позже, уйдя из коллектива, они работали в Государственном оркестре Белоруссии под управлением Михаила Финберга. Затем был создан дуэт "Счастливый случай".В 1988 г. вместе с женой артист организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, через студию которого прошло много молодых белорусских исполнителей — Александр Солодуха, группа "Ляпис Трубецкой", Никита Фоминых и др.