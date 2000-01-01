Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Историческую синагогу в Египте откроют после реставрации | Фото:27.12 11:02   MIGnews.com

Историческую синагогу в Египте откроют после реставрации

Реконструкция одной из крупнейших синагог в Александрии "Элияху Ханави" была полностью завершена.

Министерство по делам древностей Египта объявило, что работы стартовали еще в 2017 году. Синагога будет официально открыта в январе.

"Проект реставрации включал в себя структурное и архитектурное укрепление здания, а также тщательную реставрацию основных фасадов и декоративных стен, деревянных и медных элементов и разработку систем современного освещения и безопасности", – сказано в сообщении.

В свою очередь, лондонский историк из Александрии Адель Дарвиш отметил, что "Элияху Ханави" – одна из двух оставшихся синагог в городе, где когда-то их было 12. Здание когда-то было способно вместить 700 верующих.

По словам бывшего жителя Александрии и члена правления Ассоциации "Неби Даниэль" Алека Накамули, "Элияу Ханави" пришла в аварийное состояние после того, как дождевая вода начала протекать через его крышу в женскую секцию.

"Пять лет назад, часть крыши разрушилась, и синагога нуждалась в срочном ремонте. Министерство по делам древностей вмешалось, чтобы взять на себя ответственность за его восстановление", – отметил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:30
Ливия официально попросила у Турции о военной помощи
11:18
В России из-за глобального потепления проснулись медведи
10:37
Либерман: невозможно представить себе Россию без Путина
10:20
Либерман: в Ликуд ничего не изменилось
10:13
Завершены работы на месте авиакатастрофы в Казахстане
10:02
Найдено тело подростка, смытого наводнением
09:44
Халед Машаль собрался вновь возглавить ХАМАС
09:25
После сливов с мобильника Эфи Наве: адвокаты не верят суду
09:22
Видео: первые минуты после крушения самолета в Казахстане
09:10
Nefesh B'Nefesh: данные об олимах-неевреях – оскорбительны
08:40
Союзники Нетаниягу приветствовали его победу на праймериз
08:26
Крушение самолета в Казахстане: предварительная причина
07:50
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло
07:46
Израиль: ливни продолжатся
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus