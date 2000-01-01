27.12 11:02 MIGnews.com

Историческую синагогу в Египте откроют после реставрации

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Реконструкция одной из крупнейших синагог в Александрии "Элияху Ханави" была полностью завершена.Министерство по делам древностей Египта объявило, что работы стартовали еще в 2017 году. Синагога будет официально открыта в январе."Проект реставрации включал в себя структурное и архитектурное укрепление здания, а также тщательную реставрацию основных фасадов и декоративных стен, деревянных и медных элементов и разработку систем современного освещения и безопасности", – сказано в сообщении.В свою очередь, лондонский историк из Александрии Адель Дарвиш отметил, что "Элияху Ханави" – одна из двух оставшихся синагог в городе, где когда-то их было 12. Здание когда-то было способно вместить 700 верующих.По словам бывшего жителя Александрии и члена правления Ассоциации "Неби Даниэль" Алека Накамули, "Элияу Ханави" пришла в аварийное состояние после того, как дождевая вода начала протекать через его крышу в женскую секцию."Пять лет назад, часть крыши разрушилась, и синагога нуждалась в срочном ремонте. Министерство по делам древностей вмешалось, чтобы взять на себя ответственность за его восстановление", – отметил он.