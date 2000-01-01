Глава Толдот

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Да здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
И назвал Авраам сына своего.., которого родила ему Сара, именем Ицхак («смех»). И сказала Сара: «Смех сделал мне Всесильный; всякий, кто услышит, посмеется надо мною». Брейшис, 21:3-6
Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Теилим, 126:2
Каждый из 54 разделов Торы является «урочным чтением» на определенную неделю года, когда соответствующий текст надлежит читать в синагоге и изучать. Каждая глава имеет собственное название по какому-либо слову или словосочетанию из первого стиха этого раздела; при этом нет единого правила, которое определяло бы это название. Так, например, раздел, начинающийся словами «И отделился Корах» или «И увидел Балак», соответственно называются «Корах» и «Балак». Однако раздел, начинающийся словами «И вышел Яаков из Беэр-Шевы», назван «Вайейце» («и вышел он»). А раздел, в начале которого говорится: «И подошел к нему Иеуда», назван «Ваигаш» («и подошел он»), а не «Яаков» или «Иеуда». Хасидские наставники поясняют, что в названии каждой главы содержится урок, связанный с основной темой данного раздела и имеющий вечное значение. Таким образом, названием для каждого раздела становится наиболее подобающее для этого понятие, в котором актуализировано отношение данного фрагмента текста к жизни каждого еврея.
Остановимся подробнее на разделе «Толдот». Это слово, означающее «родословие», «порождение», взято из первого стиха раздела: «Вот родословие Ицхака, сына Авраама». Но ведь пять недель назад мы читали раздел, открывающийся словами «Вот родословие Ноаха» – и раздел тот назван «Ноах». Вполне естественно, что два раздела не могут иметь одно и то же название. Но если бы название раздела определялось первым подходящим словом в стихе, этот раздел открывающем, тогда части, известной нам как «Ноах», пристало бы называться «Толдот», а той части, которая интересует нас сегодня, – «Ицхак». Но, видимо, в главе про родословие Ицхака есть нечто, чему больше подходит название «Толдот», нежели главе «Ноах».
Дело в том, что «Толдот» – не простое слово. Это – слово, объемлющее весь космос, всю историю, и в нем дана цель нашей жизни. После рассказа о том, как Б-г за шесть дней сотворил мир и назначил седьмой день для отдыха, Тора начинает рассказ о человеке следующими словами: «Вот толдот неба и земли при происхождении их...» (Брешит,).
А восемнадцать книг – и три тысячи лет – спустя в Торе книга «Рут» заканчивается следующими словами: «И вот толдойт Переца: Перец родил Хецрона, Хецрон родил Рама, Рам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, Нахшон родил Салмаха, Салмах родил Боаза, Боаз родил Оведа, Овед родил Ишая, Ишай родил Давида».
В Мидраше говорится: Слово «толдот» везде в Торе присутствует в неполном написании (то есть с пропущенной буквой «вав») за исключением двух мест: «Вот толдот Переца...» и «Вот толдот неба и земли при происхождении их...» Почему же во всех других случаях буква «вав» пропущена?.. Потому что шесть (вав) сущностей было отнято у Адама: сияние, жизнь, облик, плоды земли, плоды древесные и светила... Ибо мир был сотворен совершенным, однако грех Адама разрушил совершенство, и оно будет восстановлено только с приходом Мошиаха, потомка Переца (Мидраш Раба, Брейшис, 12:5).
История человечества – путь от толдот к толдот, от совершенного мира, сотворенного Б-гом, к восстановленному совершенству мира, что явится с приходом Мошиаха. Можно также привести слова Раши: «Толдот праведных – их добрые деяния» (Брейшис, 6:9).
Людские достижения можно подразделить на две группы: «порождения Ноаха» и «порождения Ицхака». Имя «Ноах» означает «покой». Имя «Ицхак» значит «смех». Многие мечтают о спокойствии, и вся жизнь таких людей направлена на то, чтобы из хаоса существования выстроить исполненный покоя мир. Действительно, «Тора была дана, чтобы установить мир в мироздании» – чтобы связать силы, рвущие мир в стороны, и превратить мироздание в гармоничное зеркало, в котором отражалась бы гармония Творца (Рамбам,). Но тут можно заметить, что существование, исполненное абсолютного покоя, уже граничит с небытием. И если бы целью творения был покой, то его можно было бы точно так же достичь, вовсе не творя мир – такое решение куда больше отвечало бы этой цели. Поэтому не удивительно, что лишь очень немногие из нас действительно получают удовлетворение от долгих периодов покоя. Мы хотим от жизни большего, чем просто отсутствие беспокойства. Мы хотим радости, хотим, чтобы наша жизнь была наполнена веселым смехом. И именно в этом – истинная цель творения: сделать мир источником радости для Б-га и человека. Поэтому, если раздел Торы должен называться «Толдот», это, скорее, толдот Ицхака, чем толдот Ноаха. И если это повествование о человеке и его порождении – то есть о плодах его усилий, – то это повествование о радости и о порождении смеха.
Нужна ли еврею хитрость? Источник: «Ликутей Сихот» том 1, стр. 55-56
В недельной главе Торы «Толдот» рассказывается о том, как Яаков получил отцовское благословение хитростью, как сказано «Пришел брат твой с хитростью и взял твое благословение». В хасидизме объясняется, почему эти благословения нужно было получать при помощи хитрости и уловки. Благословения — это искры святости, упавшие вниз (то есть силы святости и добра, оказавшиеся в низших мирах и попавшиеся в использование силам зла). Их «падение» произошло именно из-за хитрости «…а змей был хитер…», использованной во время греха Древа знания, и чтобы возвысить их и вернуть в мир святости, нужны уловки, даже обман. Согласно этому можно понять еще одно недоразумение. Ривка повелевая Яакову пойти и обманом получить благословения, берет всю ответственность на себя, и дабы развеять его сомнения обещает ему: «твое проклятие на мне, сын мой». Каким же образом это могло успокоить Яакова? Разве сын, тем более такой, как Яаков, утешиться тем, что проклятие падет не на его голову, а его матери?!
Миссией Яакова в мире было исправить грех Адама, которому он был подобен внешне, а также как и Адам аРишон, он обладал «Нешама клалит» (Общей душой). Змей заставил Адама согрешить при помощи своей хитрости, а значит, чтобы исправить это и не дать благословениям попасть к Эсаву, нужно было воспользоваться именно обманным путем. Благословения настолько возвышенны, что превосходят любое понимание разумом. Получивший благословения должен подготовиться, чтобы быть достойным, соответствующим и получить их. И подходящей для этого подготовкой являются не разум и логика, а самоотверженность, самопожертвование. Как раз, таким образом и действовала Ривка. Она пожертвовала собой ради благословений «твое проклятие на мне, сын мой», ради того, чтобы заполучить благословения у Эсава и передать их Яакову. Поэтому ее слова повлияли на Яакова и успокоили его: он перенял от нее самопожертвование для того, чтобы получить благословения, чтобы высвободить искры святости, павшие из-за обмана и исправить последствия этого обмана. Именно, при помощи хитрости.
Мири Яникова Когда нас в 1985 году в трехдневный срок выкидывали из СССР, мы не успевали собрать необходимую сумму на билеты на самолет. В кассе взаимопомощи, которая пополнялась посредством целевых посылок из-за границы и предназначалась для помощи евреями, подавшим документы на выезд и застрявшим между небом и землей, мы получили отказ. Поясню только, что 200 рублей — это были тогда почти две мои месячные зарплаты инженера-математика):— И вот мы стоим в очереди за билетами, и вдруг выясняется, что потратить на них придется на 200 рублей больше, чем мы думали, и этих лишних денег у нас нет. Если мы пропустим очередь, которую занимали со вчерашнего дня, то мы уже никуда в срок не улетим… И вот подходит наша очередь, я, как сомнамбула, направляюсь к кассе, в надежде, что мы все-таки что-то не поняли, и можно купить билеты за меньшие деньги… Нет, конечно, это не так. Я уже оборачиваюсь к очереди, чтобы сообщить, что хочу пропустить несколько человек (вообще-то рискованный номер, да и не понятно, что делать потом — денег все равно нет), но тут вдруг у кассирши виснет компьютер! Через пять минут очередь оповещается, что произошли технические неполадки, на устранение которых нужен по меньшей мере час. Я сажусь на скамейку, все еще не понимая, что же делать. И тут муж говорит: «Подожди, я схожу в синагогу и скоро вернусь». До улицы Архипова от касс, где мы находились, действительно можно было дойти пешком. Через час он вернулся и вынул из кармана недостающие 200 рублей. Еще через пять минут починили компьютер, и билеты оказались у нас в руках. Муж рассказал, что в синагоге он подошел к реб Аврому и рассказал о ситуации, в которую мы попали. Двести рублей были ему отсчитаны на месте без единого лишнего слова. Барух спросил, как и когда мы должны вернуть этот долг, и получил ответ: «Просто, когда будете на Святой Земле, передайте привет тамошнему ХАБАДу».
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.