27.10 08:49 MIGnews.com

Израильские студенты столкнулись с проблемой - долгами

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Национальный союз израильских студентов предупредил, что рост стоимости жизни и растущая популярность частных учебных заведений привели к увеличению долгов у израильских студентов.Исходя из статистики примерно в 8000 студентов по всей стране, среднемесячные расходы на одного учащегося составляют около 5477 шекелей. Между тем, среднемесячный заработок работающих студентов составил 4643 шекелей, что на 201% меньше, чем в 2018 году.По данным опроса, около 28% студентов зарабатывали менее 2000 шекелей в месяц, а 58% студентов зарабатывали менее 4000 шекелей. Среднемесячные расходы на студентов по всей стране увеличились на 290 шекелей (6%) с прошлого года. Наиболее значительное увеличение было зафиксировано в ежемесячных расходах на продукты питания, которые увеличились на 86 шекелей (8%) до 1 138 шекелей. Цены на проживание также выросли на 103 шекеля (4%) до 2 541 шекелей в месяц."Цены постоянно растут, и прожиточный минимум продолжает оставаться бременем для каждого молодого мужчины и женщины в этой стране, от юга до севера", - сказал председатель Национального союза израильских студентов Шломи Йехиав. Бакалавриат стоит в среднем 10 259 шекелей, за частный колледж студенты платят 49 500 шекелей в год.Число новых студентов в частных колледжах подскочило на 13,8% в период между 2017-18 учебным годом и 2018-1919 гг., достигнув в общей сложности примерно 44 500 студентов - или одной шестой части всего числа студентов. Подавляющее большинство студентов высших учебных заведений (84%) сказали, что они работали во время учебы, причем около 68% работали круглый год, включая частичную занятость. Еще 10% работают только во время каникул, а 6% - только в течение учебного года. Число работающих студентов увеличилось на 3% с момента проведения опроса в 2018 году.Значительные различия в валовой месячной заработной плате были выявлены между мужчинами и женщинами. В среднем студенты мужского пола зарабатывали 5 942 шекеля в месяц по сравнению с 3970 шекелями среди учащихся женского пола. Заметные различия в среднемесячной заработной плате были также отмечены среди студентов в различных типах высших учебных заведений.Самая высокая валовая месячная заработная плата была выявлена ​​среди не субсидируемых частных колледжей, в среднем 6,257 шекелей. Студенты государственных университетов зарабатывали в среднем 4562 шекеля, что немного выше, чем в среднем по стране. Наименьший средний заработок был у студентов-медиков и стоматологов - 3 109 шекелей.Среди 16% студентов, заявивших, что они вообще не работают, 70% заявили, что характер их обучения не позволяет им найти работу. Еще 11% заявили, что в их районе проживания нет достаточных возможностей для работы, а 7% заявили, что им не нужно работать.