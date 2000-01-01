Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ушел из жизни фронтмен группы «Високосный год» 27.06 09:02   MIGnews.com

Ушел из жизни фронтмен группы «Високосный год»

Илья Калинников умер в Москве от сердечного приступа в 46 лет.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам директора музыкального коллектива Алексея Кана, лидер группы скончался в московской больнице во вторник, 25 июня.

«У него остановилось сердце. Это огромная потеря для его близких и друзей», – сказал Кан.

Лидер и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников жил в Подмосковье. Коллектив, основанный в 1990 году, стал популярным в конце девяностых после хитов «Метро» и «Лучшая песня о любви». Композиция «Тихий огонек» стала саундтреком к телесериалу «Дальнобойщики».

О времени прощания и месте захоронения музыканта пока ничего не известно.

Как сообщал ранее MIGnews, в Минске трагически погиб гитарист легендарных «Песняров» Аркадий Ивановский.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:50
Греки передают часть газовой инфраструктуры Израилю
10:27
Россия отрицает причастность к кибератаке в Бен-Гурион
10:25
Венесуэла обвинила Израиль в подготовке путча
10:06
Крушение Ethiopian Airlines: тело израильтянина опознали
09:35
7 делегаций покинули ПАСЕ из-за России
09:25
Аварийная посадка самолета в России – есть жертвы
09:19
"Бен-Гурион подвергся российской атаке случайно"
09:08
Зажигательные шары из Газы вызвали 19 пожаров
09:05
Бахрейн: Израильские журналисты - как дети в кондитерской
08:58
За помехами GPS  в Бен-Гурион стоит Россия
08:45
Израильские компании увеличили экономику Нью-Йорка
08:01
"Барак и Голан возродят кураж и боевой дух в политике"
07:17
Египетский снаряд попал в дом на Синае, убиты семь человек
06:17
Инфильтратор прошел несколько километров от границы Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus