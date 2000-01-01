Ушел из жизни фронтмен группы «Високосный год»

По словам директора музыкального коллектива Алексея Кана, лидер группы скончался в московской больнице во вторник, 25 июня.
«У него остановилось сердце. Это огромная потеря для его близких и друзей», – сказал Кан.
Лидер и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников жил в Подмосковье. Коллектив, основанный в 1990 году, стал популярным в конце девяностых после хитов «Метро» и «Лучшая песня о любви». Композиция «Тихий огонек» стала саундтреком к телесериалу «Дальнобойщики».
О времени прощания и месте захоронения музыканта пока ничего не известно.