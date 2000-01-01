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Умер `папа` Альфа. Видео 27.06 16:31   MIGnews.com

Умер "папа" Альфа. Видео

Макс Райт, актер, прославившийся благодаря сериалу “Альф”, умер в среду в 75 лет в Калифорнии после многих лет борьбы с лимфомой.



Райт играл отца семейства, в котором поселился лохматый инопланетянин Альф. Актер сотрудничал с американской телекомпанией NBC в 1986-1990 годах. Он также снялся в таких сериалах, как “Шоу Норма”, “Мерфи Браун”, “Друзья”, “Квантовый скачок”, “Мучение науки”, “Баффало Билл”, “Такси” и “Шоу Дрю Кэри”.

У него были роли во многих фильмах, включая “Весь этот джаз”, “Заснеженные кедры”, “Человек души” и “Красные”. Также он сыграл Джозефа Менгеле в телефильме “Игра на время”.

Райт был номинирован на премию Тони за игру в спектакле по пьесе Чехова “Иванов”. Он также выступал с Еврейским театральным ансамблем в Детройте, его родном городе.

Его жена скончалась два года назад, и у него осталось двое детей.


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