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Автор Гарри Поттера опубликовала бесплатную книгу для детей | Фото:28.05 03:29   MIGnews.com

Автор Гарри Поттера опубликовала бесплатную книгу для детей

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выложила в сеть свою новую бесплатную книгу для детей. Она заявила, что действие происходят не во вселенной "поттерианы".

Книга Икабог (The Ickabog) будет публиковаться разделами в течении следующих 34 дней. Писательница сообщила, что написала книгу давно во время перерывов в работе на Поттером, но не находила подходящего времени для публикации.

Роулинг также отметил, что захотела таким образом скрасить будни детей на карантине. Тем не менее, в ноябре все же выйдет печатная и аудиоверсии книги. Деньги от продаж пойдут проектам помощи для групп, пострадавших от пандемии коронавируса.

Роулинг добавила, что "отдыхала от детской литературы и держала Икабога на чердаке".


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