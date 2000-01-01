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Спилберг рассказал, как на него повлиял `Список Шиндлера` | Фото:28.04 01:28   MIGnews.com

Спилберг рассказал, как на него повлиял "Список Шиндлера"

Известный голливудский кинематографист Стивен Спилберг заявил, что ни один фильм никогда не влиял на него настолько сильно, как основанная на реальных событиях драма "Список Шиндлера".

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, на этой неделе Стивен Спилберг, Лиам Нисон, Бен Кингсли и другие знаменитости воссоединились в честь 25-ой годовщины с момента создания этой экранной истории о человеке, рисковавшем своей жизнью, спасая евреев от смерти.

Уточняется, что звезды встретились в нью-йоркском Beacon Theater в рамках участия в международном кинофестивале Tribeca Film Festival.

В интервью Q & A после показа фильма собравшейся в кинотеатре аудитории кинорежиссер рассказал, что именно сейчас он впервые посмотрел "Список Шиндлера" как зритель, хотя премьера картины и состоялась в 1993 году.
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