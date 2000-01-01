По данным издания, на этой неделе Стивен Спилберг, Лиам Нисон, Бен Кингсли и другие знаменитости воссоединились в честь 25-ой годовщины с момента создания этой экранной истории о человеке, рисковавшем своей жизнью, спасая евреев от смерти.
Уточняется, что звезды встретились в нью-йоркском Beacon Theater в рамках участия в международном кинофестивале Tribeca Film Festival.
В интервью Q & A после показа фильма собравшейся в кинотеатре аудитории кинорежиссер рассказал, что именно сейчас он впервые посмотрел "Список Шиндлера" как зритель, хотя премьера картины и состоялась в 1993 году.