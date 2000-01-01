Американцы уже не хотят памятник-подарок от РФ

В мае 2017 года, представители России и США во время Совместного комитета ВП/ПВД озвучили предложение установить огромный бронзовый монумент в честь павших солдат. Было определено место – городской парк в штате Северная Каролина. Сообщается, что место выбирали россияне, ведь советские летчики тренировались там, в рамках проекта "Зебра".
Сейчас Elisabeth City и российское Минобороны трудятся над условиями, благодаря которым город получит памятник от РФ. Но, в горсовете были озвучены опасения, что монумент, чкобы "троянский конь". Американская сторона говорит о кибератаке на город, вблизи которого, расположилась одна из самых больших баз или на береговую охрану, пишет НСН со ссылкой на Daily Advance.
Отметим, Америка уже обвиняла российскую сторону в кибератаке, которая произошла во время церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее и также в исполнении атаки под названием NotPetya летом 2017.