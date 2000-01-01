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Nakonu.com
27.02 14:59 MIGnews.com
Художник самоучка удивил весь мир своими миниатюрами
Художник из Индийского города Хайдарабад научился вырезать миниатюрные фигурки на грифеле карандаша.
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