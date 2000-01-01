Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Художник самоучка удивил весь мир своими миниатюрами 27.02 14:59   MIGnews.com

Художник самоучка удивил весь мир своими миниатюрами

Художник из Индийского города Хайдарабад научился вырезать миниатюрные фигурки на грифеле карандаша.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:23
Названа главная причина старения и возрастного бессилия
23:27
Звезда "Район Мелроуз" Хизер Локлир избила бойфренда
21:56
Посол РФ возмутился риторикой Джонсона по Сирии
21:39
Нетаниягу: мы должны сохранять способность защиты
20:53
Берлин: посольство Турции закидали пакетами с краской
20:28
Польская делегация направляется в Израиль
20:12
Россия призвала оппозицию соблюдать гуманитарную паузу
19:57
Дикая львица растерзала юную девушку на сафари
19:39
Консульство США готовится к переезду посольства
18:51
Срок содержания Эловича и Хефеца продлен на 7 дней
18:50
Пехотинца ЦАХАЛа признали виновным в изнасиловании военной
18:33
"Осудить расистские высказывания профессора Бельмекера!"
18:21
В Анкаре опровергли информацию о переговорах с США по Сирии
18:05
Развозов: ультраортодксы окончательно потеряли совесть
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus