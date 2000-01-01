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YouTube 27.02 09:01   MIGnews.com

Впервые лучшим актером второго плана стал мусульманин

Впервые лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" стал Махершалалхашбаз Али. Актер, сыграл фильме "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Махершала Али сыграл в фильме героя по имени Хуан. 43-летний мусульманин обешел в данной категории самого Джеффа Бриджеса ("Любой ценой"), Майкла Шеннона ("Под покровом ночи"), Дев Пателя ("Лев") и Лукаса Хеджеса ("Манчестер у моря").

А сама кинолента "Лунный свет" была удостоена премии в категории "Лучший фильм".

Ранее Академию обвиняли в расизме и дискриминации по возрасту.
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