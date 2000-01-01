27.02 08:49 MIGnews.com
Сирийские "Белые Шлемы" получили "Оскар"
Кинолента "Белые шлемы" о войне в Сирии была удостоена премии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм". Режиссером фильма выступил Орландо фон Айнсиделом.
Картина, продолжительностью 40 минут рассказывает про сирийских добровольцев, спасающих людей из-под завалов после авиаударов.
На сцене, получив награду, режиссер поблагодарил организацию "Белые шлемы". Кроме этого он попросил всех присутствующих в зале "встать в знак того, чтобы война в Сирии закончилась как можно скорее".
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