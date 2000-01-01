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YouTube 27.02 08:28   MIGnews.com

Актриса отказалась ехать на церемонию "Оскар" из-за Трампа

Актриса, исполняющая главную женскую роль в фильме "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади, Таране Алидусти, отказалась ехать на церемонию "Оскар". Еще за месяц до мероприятия она заявила, что не приедет на церемонию вручения в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа запретить въезд гражданам 7 мусульманских стран, в том числе и Ирану на территорию Соединенных Штатов.

Награду за лучший фильм на иностранном языке получил иранский режиссер Асгара Фархади и его работа "Коммивояжер".
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