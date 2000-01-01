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YouTube 27.02 08:02   MIGnews.com

Кейси Аффлек стал лауреатом премии "Оскар"

Голливудский актер Кейси Аффлек (брат Бена Аффлека) был удостоен премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря", режиссера Кеннета Лонергана. Для актера это уже вторая номинация и первая победа.

Помимо этого, Аффлек младший получил премии BAFTA и Золотой Глобус в категории "лучшая мужская роль".

Актер обошел в номинации на Оскар таких актеров как Райан Гослинг ("Ла Ла Ленд"), Дензел Вашингтон (" Ограды"), Вигго Мортенсена ("Капитан Фантастик") и Эндрю Гарфилда ("По соображениям совести").
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