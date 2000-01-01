27.02 07:45 MIGnews.com

Эмма Стоун получила Оскар за лучшую женскую роль

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Голливудская актриса Эмма Стоун получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в мюзикле "Ла Ла Ленд", режиссера Дэмьена Шазелла.Помимо этого, за две недели назад 28-летняя актриса получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в той же категории, а также премию Гильдии киноактеров США и Золотой глобус в категории "лучшая женская роль".Таким образом, она обошла уже отмеченную киноакадемиками Натали Портман (номинировалась за роль Первой Леди в фильме "Джеки"), Мерил Стрип ("Фостер ДЖенскинс"), Рут Неггу ("Любить") и Изабель Юппер ("Она"), пишет The Guardian.