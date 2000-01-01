В интернете появился сайт уникального Музея Пожилых Людей
Сетевой Музей Искусства Пожилых людей – это единственный в мире проект, который собирает артефакты, созданные пожилыми людьми в разных странах и рассылает их всем желающим, при этом покупатель оплачивает только расходы перевозки и доставки.
Экспонаты музея – это истории людей, воплощенные в творчестве. Многие из авторов – люди, пережившие Катастрофу, их истории особенно ценны. Залы музея открыты в обычных квартирах обыкновенных людей по всему миру. Память об авторах, о пожилых людях, хранится в таких залах-квартирах в разных странах мира.
Проект Сетевой Музей Искусства Пожилых Людей собирает произведения искусства, созданные стариками еще живущими или уже умершими. Проект был придуман известным израильским художником и писателем Сашей Галицким и существует уже 8 лет. Галицкий посвятил много лет работе со стариками, написал книгу о старости и. том, как с ней справляться молодым и пожилым. Галицкий считает, что если работы художника не приобрели известности при жизни автора, то при сегодняшнем потоке информации, это уже вряд ли случится. Поэтому он решил дать всем своим подопечным авторам вторую жизнь, сохранить их необыкновенные истории в коллективной памяти.
В прошлом году (2019), проект удостоился специального гранта Мемориального центра Холокоста “Яд Вашем” в Иерусалиме, заручившись поддержкой фонда “Генезис” (Genesis Philanthropy Group).
«Проект музея искусства пожилых людей – это необычная, очень трогательная, и очень важная инициатива», - говорит сотрудник Яд Вашем Татьяна Манусова, советник гендиректора мемориала по программам фонда “Генезис”. «За многими произведениями скрываются невероятные человеческие судьбы, многие раскрывают неизвестные ранее подробности периода Катастрофы и Второй мировой войны. Мы просто не имеем права пренебрежительно отнестись к этой памяти. Их история – это наша история. Именно поэтому, узнав о проекте, Яд Вашем и фонд “Генезис” незамедлительно решили его поддержать».
В эти дни проект отмечает сразу два знаменательных события: стартовал официальный сайт музея в интернете, где можно теперь заказать произведения, поддержать авторов, узнать уникальные истории людей; кроме того, в Еврейском Общинном Центре в Бруклине (Нью-Йорк) открылась сегодня (27.01) первая офф-лайн выставка фотографий экспонатов музея. Выставка стала возможной при поддержке главы Еврейского Общинного Центра Алекса Будницкого. Организаторы рассчитывают на успешные выставочные дни, сотни гостей уже заявили о намерении посетить мероприятие. В дни выставки Саша Галицкий проведет мастер-классы для русскоязычных жителей Нью-Йорка.
Проект проводится при поддержке фонда “Генезис”.
Фото: пресс-служба музея