29.01 03:35 MIGnews.com

"Рай" Кончаловского получил "Золотого орла"

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Национальную кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Рай" Андрея Кончаловского. Об этом сообщает РИА Новости.В этой же номинации также были представлены картины "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского.Также Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру.Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме "Рай", получила премию за лучшую женскую роль. Премию в номинации "Лучшая мужская роль" получил Иван Янковский, сыгравший в фильме "Дама пик".