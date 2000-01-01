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фото из соцсети 29.01 03:35   MIGnews.com

"Рай" Кончаловского получил "Золотого орла"

Национальную кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получила картина "Рай" Андрея Кончаловского. Об этом сообщает РИА Новости.

В этой же номинации также были представлены картины "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского.

Также Кончаловский получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру.

Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме "Рай", получила премию за лучшую женскую роль. Премию в номинации "Лучшая мужская роль" получил Иван Янковский, сыгравший в фильме "Дама пик".
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