27.12 00:42 MIGnews.com
В Швеции пенсионеров будут селить с мигрантами
В Швеции запустят уникальную программу для интеграции мигрантов. Иностранцев будут подселять к пенсионерам в специальных общежитиях. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Авторы проекта SällBo считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре.
Программу начнут осуществлять в городе Хельсингборг. Пенсионерам выделят 31 квартиру, 20 - мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половина - для семей с детьми.
"Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира", - пишут создатели проекта.
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