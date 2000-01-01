Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











27.12 00:42   MIGnews.com

В Швеции пенсионеров будут селить с мигрантами

В Швеции запустят уникальную программу для интеграции мигрантов. Иностранцев будут подселять к пенсионерам в специальных общежитиях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авторы проекта SällBo считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре.

Программу начнут осуществлять в городе Хельсингборг. Пенсионерам выделят 31 квартиру, 20 - мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половина - для семей с детьми.

"Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира", - пишут создатели проекта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:43
Голодный слон разогнал людей с пикника и съел все вкусности
22:57
Маккаби проигрывает в Турции
22:36
В Хорватии открылся первый в мире Музей похмелья
22:27
Праймериз в Ликуд: явка достигла 46%
21:55
Ривлин: для Моссада не существует слова "невозможно"
21:37
Частоту мятежей на границе с Газой существенно сократят
21:12
В Украине снимут фильм о трагедии Бабьего Яра
21:10
Дожди в Израиле: побиты рекорды нескольких десятилетий
20:49
Праймериз в Ликуд: новые данные по явке
20:25
Видео: Хермон засыпало снегом
20:00
В Москве подожгли могилу рэпера Децла
19:37
Мандельблитт: пусть БАГАЦ примет решение по Нетаниягу
19:14
Режиссер Галина Волчек умерла
19:13
Мать Иссахар обратилась к Нетаниягу с просьбой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus