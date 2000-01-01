27.12 00:42 MIGnews.com

В Швеции пенсионеров будут селить с мигрантами

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В Швеции запустят уникальную программу для интеграции мигрантов. Иностранцев будут подселять к пенсионерам в специальных общежитиях. Об этом сообщает Deutsche Welle.Авторы проекта SällBo считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре.Программу начнут осуществлять в городе Хельсингборг. Пенсионерам выделят 31 квартиру, 20 - мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половина - для семей с детьми."Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира", - пишут создатели проекта.