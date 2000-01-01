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Джордж Майкл скончался от сердечного приступа 26.12 06:56   MIGnews.com

Джордж Майкл скончался от сердечного приступа

Легенда британского попа, суперзвезда Джордж Майкл скончался минувшей ночью , предположительно, от сердечного приступа.

Джорджу Майклу было 53 года.

Обстоятельства кончины артиста называют “требующими объяснений, но не возбуждающими подозрений”.

Семья Майкла заявила: “С великой печалью мы извещаем, что наш возлюбленный сын, брат и друг Джордж Майкл мирно скончался в своем доме на второй день Рождества. Семья просит о понимании и соблюдении ее права на частную жизнь в этот трудный и эмоциональный период. На этом этапе не будет никаких дальнейших комментариев”.

Майкл, настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту, стал знаменитым в качестве солиста группы Wham! в 80-х. На протяжении своей карьеры, продолжавшейся почти четыре десятилетия, он продал около 100 миллионов альбомов.
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