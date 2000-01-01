26.09 17:26 MIGnews.com

Песах и глава Ахарей

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Да здравствует любавический ребе король мошиах во веки веков!!!Вы стоите все сегодня пред Всевышним... в Рош а-ШанаГлаву Торы «Ницавим» всегда читают перед праздником Рош а-Шана. Согласно каббале, в первом предложении этой главы содержится намек на день Рош а-Шана: «Вы стоите все сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим».В книге «Зоар» объясняется, что слово «сегодня» относится к Рош а-Шана. Ребе Король Мошиах сообщает нам, что в этих словах также скрыто указание, каким должно быть поведение перед Рош а-Шана, чтобы подготовиться к этому дню. Оказывается, каждое слово этой фразы учит нас, как вести себя перед Рош а-Шана: «Вы стоите». «Вы» — это еврейский народ, а «стоите» — прочно и крепко. Евреи должны быть крепкими и стойкими в своем еврействе, в соблюдении Торы и заповедей. Они должны служить Всевышнему не обращая внимания на трудности и помехи.Хотя по своему количеству евреи являются меньшинством по сравнению с другими народами, но несмотря на это они должны стоять на своем еврействе, служить Всевышнему твердо и уверенно. Как это возможно? На это намекает следующее слово: «Все» — когда все евреи связаны друг с другом и любят друг друга, то есть возможность того, что они будут стоять прочно и устойчиво.С помощью любви к ближнему раскрывается поразительная сила еврейского народа. Иногда кажется, что невозможно достигнуть настоящей любви к ближнему. Видится, что один человек отличается от другого своим характером, привычками, мыслями. Есть люди, которые считают, что вообще невозможно по настоящему любить каждого еврея. Поэтому продолжает Тора: «Пред Г-сподом, Б-гом вашим» — общая связь со Всевышним является причиной истинной любви к евреям. Когда человек думает о себе, о своих достоинствах, характере и знаниях, он ощущает себя отдаленным от другого человека, ведь он действительно отличается от других в этих вещах.При этом он не в состоянии достигнуть настоящей любви к ближнему. Но когда еврей задумывается о своей связи со Всевышним, то он раскрывает свою душу — часть Всевышнего в буквальном смысле — и тогда он чувствует себя ближе и похожим на других евреев, ведь у каждого еврея есть божественная душа. Поэтому, перед Рош а-Шана нужно задуматься о связи со Всевышним, о божественной душе, находящейся в каждом еврее — «пред Г-сподом, Б-гом вашим» — и с помощью этого прийти к истинному единству — «все», что позволяет устойчивое стояние — «вы стоите». Таким образом, все готовы к великому дню, празднику Рош а-Шана.В день суда мы уверены в победе!В Рош а-Шана, день суда и приговора, все творения проходят перед Всевышним: открываются книги заслуг и задолженностей, собираются обвинители и защитники — начинается суд. Во время суда на весы складывают дела человеческие за прошедший год. Заповеди и грехи взвешиваются друг против друга и выносится приговор: сколько человек заработает, будет ли он здоровый, ждет ли его успех…Обычно, день суда не очень приятное время… Сердце стучит быстрее, аппетит пропал, голова забита разными мыслями и тяжело сосредоточиться во время молитвы.Также и уверенность в своем правильном пути не обещает спокойствия в такой день. А вдруг судья не примет мою точку зрения? Но, как странно, что у евреев это совсем не так. В Рош а-Шана мы стоим на суде перед Всевышним в праздничных одеждах! Дома нас ожидает праздничная трапеза и мы спокойны. У нас даже есть время, чтобы выйти на улицу и помочь другим евреям послушать трубление в шофар. Почему же мы не находимся в стрессовом состоянии? Дело в том, что мы знаем с полной уверенностью, что Всевышний вынесет нам приговор на долгую и счастливую жизнь. Не может быть по другому! Мы являемся детьми Всевышнего и Он знает правду: мы стараемся сделать все, что следует, и от Всевышнего исходит лишь благо.Поэтому, перед Рош а-Шана мы читаем главу Торы «Ницавим». И мы не сгибаемся, а стоим прямо перед Всевышним и с улыбкой ожидаем постановление. И если так в отношении приговора для каждого в отдельности, то тем более это относится ко всему еврейскому народу — и, несомненно, будет решено, что Ребе Король Мошиах должен раскрыться и освободить нас, а также построить Третий Храм.Наша цель — единство и сплоченность!На начало нашей недельной главы «Ницавим»: «...Вы стоите сегодня все... главы колен ваших... от дровосека твоего до черпающего воду для тебя...» приводится объяснение в мидраше, что еврейский народ подобен стеблям. Когда каждый стебелек в отдельности, его легко надломить. Но когда все стебли собраны вместе, их сломать невозможно. Точно так же еврейский народ. Единство способствует стойкости и крепости нашего народа. Когда мы едины, никто не может нас побороть и нами властвовать. Наша сплоченность является сосудом для благословения Всевышнего. «Благослови нас отец наш всех до одного»... И в самом деле, ни у кого и ни у чего нет возможности править евреями.Еврей сам лично способствует этому, когда во внутренней сути еврея, в его отношениях с Божественным появляется малюсенькая трещина. Маленькая трещина приводит к тому, что появляются влияния извне, которые постепенно начинают им овладевать. Что такое «маленькая трещина»?Когда еврей перестает тщательно соблюдать все заповеди наилучшим образом, как он исполнял их раньше. Причиной тому обычно служит экономическое благополучие, экономический, научный прогресс, происходящий в мире, и как результат у еврея остается намного меньше времени для того, чтобы исполнять заповеди как прежде. Все это маленькие трещинки, но через них просачивается влияние «злого начала» и с каждым днем оно приобретает все большее влияние над евреем. Поэтому нужно очень остерегаться появления подобных трещин, даже очень маленьких. Как же нам уберечься от их появления? Рецепт один — единство и сплоченность! Обычно человек не ощущает и не видит свои недостатки. Сказано «Любые грехи покроет любовь».Любовь к себе каждого из нас способствует тому, что себе мы все прощаем, даже большие погрешности, не говоря уже о маленьких. Но когда нас много и мы вместе, каждому легко увидеть недостатки другого. Можно деликатно указать на них товарищу, и тогда он исправит это. Со стороны легче увидеть правду, и верный друг может указать ему на недостатки, появившиеся в его служении. И таким образом мы исправляем все трещинки и не позволим злому началу овладеть нами. Мителер Ребе требовал, чтобы у каждого был преданный друг, с которым он будет обсуждать Тору и исполнение заповедей. Когда два еврея заняты святостью, это означает, что две Божественные души вместе вступают в бой с одной животной душой. И таким образом ее легче победить.Каждая животная душа индивидуальна по отношению к конкретному человеку, в то время как Божественные души все вместе и у них одна цель — служение Творцу. И если во времена Мителер Ребе была необходимость в хорошем друге, то сегодня это еще более актуально, и только благодаря нашему единству мы окрепнем и будет тогда «...Вы стоите сегодня все перед Всевышним». Один вопрос и два ответа Однажды к Алтер Ребе пришёл хасид с вопросом. Он решил заняться пивоварением и просил на это благословение Ребе. Алтер Ребе попросил хасида описать процесс приготовления пива. Хасид во всех подробностях описал Ребе этот процесс.В конце процесса пиво для созревания помещалось в бочки и эти бочки обкладывались брикетами льда. Алтер Ребе произнёс следующее: «Так как жидкость при замерзании расширяется, то получится двойной эффект: Лёд будет давить на бочки снаружи, а замёрзшее пиво изнутри. Таким образом бочки могут треснуть и развалиться! Лучше не занимайся пивом!» Хасид выслушал Ребе и отправился восвояси. Назавтра к Алтер Ребе пришёл другой хасид. Хасид-то другой, но вопрос у него был тот же, что и у первого: он хочет варить пиво и просит благословение у Ребе. Ребе попросил описать процесс приготовления.Процесс оказался точно таким же, как и у первого хасида. Ребе выслушал хасида и ответил: «Известно, что если желаешь, чего-то очень сильно, то эту вещь необходимо скрывать от других. В данном случае брикеты льда очень хорошо скроют бочки от не доброго глаза! Иди же! Я даю тебе своё благословение!» И второй хасид отправился варить пиво, окрылённый благословением Ребе. Первый же хасид никак не мог понять, как же это так: он не получил благословение, а второй хасид получил. «Скорее всего, я просто не понял слова Ребе», — подумал он про себя. И отправился варить пиво. Итог: первый хасид спустил все свои сбережения и остался круглым банкротом.А второй хасид нажил себе приличное состояние от продажи пива. Какой же из этого следует вывод? Ребе видит всё и даёт каждому такое благословение, которое подходит данному человеку лично. Не всегда то, что хорошо для одного, может быть хорошим для другого. Поэтому при обращении к Ребе, необходимо внимательно прислушиваться к его словам и чётко исполнять то, что Ребе нам указал!Ктива вэ хатима това! Шана това уметука ле коль ам Исраэль!Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.Желаем приятного просмотра.Посетите наш сайт: www.moshiach.ru