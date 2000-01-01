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Голливудский актер Джон Хилл решил дебютировать как режиссер | Фото:26.07 23:36   MIGnews.com

Голливудский актер Джон Хилл решил дебютировать как режиссер

Голливудский актер Джон Хилл решил пересесть в режиссерское кресло и совсем скоро дебютирует драмой "Середина 1990-х", посвященной субкультуре скейтбордистов в Лос-Анджелесе в конце прошлого века.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает Cinema Blend.

Главным героем является тринадцатилетний мальчик по имени Стивен, который делает ставку на игры с друзьями и беззаботно проведенную юность, нежели на мысли о будущем. Это вынуждает его познать улицы города, получить первые жизненные уроки и шрамы.

По данным издания, Хиллу уже пророчат получение инди-премии "A24".

Сам актер, сказал журналистам, что не стремится снять еще одно клише, создавая драму о совершеннолетии.

По словам звезды, на создание данной картины его вдохновил проект This Is England and Kids и снабдил его множеством личных переживаний.

Уточняется, что главные роли исполняют молодые Лукас Хеджес и Санни Сулджик.

Согласно информации издания, дебют Хилла как режиссера стартует на большом экране 19 октября.



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