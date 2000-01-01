Голливудский актер Джон Хилл решил дебютировать как режиссер

Главным героем является тринадцатилетний мальчик по имени Стивен, который делает ставку на игры с друзьями и беззаботно проведенную юность, нежели на мысли о будущем. Это вынуждает его познать улицы города, получить первые жизненные уроки и шрамы.
По данным издания, Хиллу уже пророчат получение инди-премии "A24".
Сам актер, сказал журналистам, что не стремится снять еще одно клише, создавая драму о совершеннолетии.
По словам звезды, на создание данной картины его вдохновил проект This Is England and Kids и снабдил его множеством личных переживаний.
Уточняется, что главные роли исполняют молодые Лукас Хеджес и Санни Сулджик.
Согласно информации издания, дебют Хилла как режиссера стартует на большом экране 19 октября.