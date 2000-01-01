"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва
Общественная телекомпания Кан предупредила, что Израиль рискует потерять право на проведение песенного конкурса "Евровидение", если он не заплатит гарантийный депозит в размере 12 миллионов евро (14 миллионов долларов) в течение пяти дней, сообщает агентство Hadashot, передает в четверг, 26 июля The Times of Israel.
По данным издания, руководители телекомпании отправили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе после того, как правительство заявило, что это не увеличит бюджет корпорации.
Кан предупредил, что если деньги не будут получены в течение пяти дней, он должен будет отменить проведение мероприятия, отмечает Hadashot.
По сообщениям, министр связи предложил кредит для покрытия этой суммы, но Кан отклонил условия и вместо этого потребовал увеличить бюджет в этом году.
В письме, адресованном министрам, указывается, что если деньги не будут выплачены в течение пяти дней, существует реальная опасность того, что конкурс будет проводиться в другом месте.
"Такой шаг оставил бы корпорацию с бюджетным дефицитом, который противоречит закону и рискует его обширной деятельностью", - говорится в письме.
"Поэтому правление вещателя обращается к соответствующим сторонам, чтобы быстро найти источник для покрытия требуемого залогового депозита, а также обязательство предоставить соответствующий бюджет для проведения конкурса", - цитирует агентство неназванный источник.