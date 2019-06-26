27.06 05:15 MIGnews.com
Алибасов предоставил доказательства отравления
Создатель мужского квартета Бари Алибасов показал копию выписки медицинской карты из больницы Склифосовского, в которой проходил лечение после трагического случая.
Об этом сообщает Лента.ру.
По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кроме демонстрации выписки, подтверждающую реальное состояние здоровья шоумена, также Алибасов сдал анализы в лаборатории.
«В заключении, которое мы получили из лаборатории, четко указано, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен», – утверждает Горжанкин.
По утверждению помощника Алибасова, продюсер принял решение публично показать документы, после того как его заподозрили в симуляции отравления для рекламной кампании.
Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после случайного употребления средства для очистки труб и получил тяжелый ожог гортани.
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