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Алибасов предоставил доказательства реального отравления 27.06 05:15   MIGnews.com

Алибасов предоставил доказательства отравления

Создатель мужского квартета Бари Алибасов показал копию выписки медицинской карты из больницы Склифосовского, в которой проходил лечение после трагического случая.

Об этом сообщает Лента.ру.

По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кроме демонстрации выписки, подтверждающую реальное состояние здоровья шоумена, также Алибасов сдал анализы в лаборатории.

«В заключении, которое мы получили из лаборатории, четко указано, что в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен», – утверждает Горжанкин.

По утверждению помощника Алибасова, продюсер принял решение публично показать документы, после того как его заподозрили в симуляции отравления для рекламной кампании.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после случайного употребления средства для очистки труб и получил тяжелый ожог гортани.


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