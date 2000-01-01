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Россию обвинили в присвоении кириллицы 26.05 16:22   MIGnews.com

Россию обвинили в присвоении кириллицы

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Об этом он написал в блоге.

Стамболиев отметил, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, открытая ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает о том, что "болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении".

По словам писателя, таким образом Россия якобы исключила Болгарию из истории письменности, которую создавали братья Кирилл и Мефодий. Он полагает, что в России, вместо того, чтобы выразить благодарность, якобы скрывают и даже отрицают роль и значение болгар в крещении Руси и создании ее литературы. Журналист также обвинил Россию в присвоении кириллицы, пишет TH.

В России и 24 странах мира 24 мая празднуют День славянской письменности и культуры.


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