26.05 18:40 MIGnews.com

Иран: сотрудников канала уволили за оскорбление суннитов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В заявлении говорится, что иранское государственное телевидение уволило двух менеджеров канала из-за прямой передачи, которая считается оскорбительной для мусульман-суннитов. Увольнения на 5 канале произошли после трансляции 20 мая, посвященной дню рождения второго имама в шиитском исламе Хасана ибн Али.По словам официального информационного агентства IRNA, во время этой программы Ахмад Кадами произнес молитву, которая "оскорбляла святыню мусульман-суннитов". "Из-за халатности передачи непочтительной речи на 5-м канале руководитель канала и менеджер вещания были уволены", - цитирует веб-сайт государственного телевидения главного менеджера Абдолали Алиаскари.Старший продюсер канала, программный менеджер и видео-супервайзер также были уволены. Об этом сообщила заместитель руководителя телерадиокомпании Мортеза Мирбагери.