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Иран: сотрудников канала уволили за оскорбление суннитов | Фото:26.05 18:40   MIGnews.com

Иран: сотрудников канала уволили за оскорбление суннитов

В заявлении говорится, что иранское государственное телевидение уволило двух менеджеров канала из-за прямой передачи, которая считается оскорбительной для мусульман-суннитов. Увольнения на 5 канале произошли после трансляции 20 мая, посвященной дню рождения второго имама в шиитском исламе Хасана ибн Али.

По словам официального информационного агентства IRNA, во время этой программы Ахмад Кадами произнес молитву, которая "оскорбляла святыню мусульман-суннитов". "Из-за халатности передачи непочтительной речи на 5-м канале руководитель канала и менеджер вещания были уволены", - цитирует веб-сайт государственного телевидения главного менеджера Абдолали Алиаскари.

Старший продюсер канала, программный менеджер и видео-супервайзер также были уволены. Об этом сообщила заместитель руководителя телерадиокомпании Мортеза Мирбагери.


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