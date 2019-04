27.04 06:41 MIGnews.com

The Cranberries записали свой последний альбом

The Cranberries выпустили свой последний альбом "In The End" 26 апреля, через год после трагической смерти солистки Долорес О'Риордан. "In The End" включает её старые вокальные партии. Она утонула в своей ванной комнате в лондонском гостиничном номере в январе 2018 года.Как солист The Cranberries, О'Риордан помогла записать группе мировые хиты "Linger", "Зомби" и "Dreams". В июне 2017 года, за несколько месяцев до своей неожиданной смерти, О’Риордан связалась со своими коллегами по Cranberries по поводу создания нового альбома и начала записывать вокальные демо.В то время О'Риордан заявляла на том, что она находится в хорошем месте после борьбы с психическими заболеваниями и зависимостью. После ее смерти, которую полиция признала несчастным случаем, ее терапевты подтвердили, что она действительно чувствовала себя лучше.