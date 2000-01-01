26.04 11:25 MIGnews.com

В Германии отменили премию Echo из-за антисемитского рэпа

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В Германии отменили престижную музыкальную премию Echo из-за антисемитского рэпа про Освенцим. Скандал разгорелся вокруг о хип-хоп дуэте, в строчках песни которой, прозвучали антисемитские настрои.Речь идет о дуэте Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго, которые были удостоены награды в номинации "Лучший хип-хоп альбом".В пластинке "JBG3" были замечены несколько отсылок к трагическому моменту в истории - Холокосту и находившимся в концлагерях заключенным.Так, в одной из композиций ("0815") говорится: "Мое тело более рельефно, чем у заключенных Освенцима". В другом месте есть такие слова: "Я творю еще один Холокост, с "молотовым" иду".Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений, и поскольку репутации этого бренда нанесен столь серьезный ущерб, необходимо все начать сначала.После этого скандала в среду, 25 апреля, в Берлине и других городах прошли акции протеста против антисемитизма. Участники демонстраций призывали надевать ермолки, чтобы выразить свою поддержу еврейской общине.