26.03 12:46 MIGnews.com

Объявлена дата концерта Бритни Спирс в Израиле

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Первый в истории концерт "поп-принцессы" Бритни Спирс в Израиле состоится 3 июля, ссылаясь на организаторов шоу, сообщила израильская пресса в субботу. Информация о стоимости билетом будет объявлена чуть позже, ориентировочно – 29 марта.Американская суперзвезда даст одно шоу в тель-авивском парке "Яркон" в рамках своего мирового турне в поддержку выпущенного в прошлом году альбома “Glory”.Слухи о концерте звезды мирового масштаба ходили давно, но до сих пор оставались лишь слухами. Как отмечается, музыкальные продюсеры в течение всего прошлого года вели переговоры о том, чтобы Израиль включили в список всемирного тура поп-идола 90-ых.Но и без Бритни Спирс 2017 год будет для израильтян очень богат на концерты мировых звезд. Они смогут насладиться выступлениями таких групп как Radiohead, Aerosmith, Tears For Fears, легендарных Gun N'Roses, а также побывать на шоу Джастина Бибера, Рода Стюарта и Ника Кейва.