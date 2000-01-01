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Под Калининградом прошел зимний заплыв 26.02 22:15   MIGnews.com

Под Калининградом прошел зимний заплыв

На озере под Калининградом прошел чемпионат по зимнему плаванью


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